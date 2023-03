Land behält Corona im Abwasser und mit Studie im Blick

Mainz (dpa/lrs) - . Mit Abwasser-Analysen zu Corona und einer wissenschaftlichen Begleitstudie untersuchen Wissenschaftler in Rheinland-Pfalz den Übergang der Pandemie zur Endemie. „Wir sind das einzige Bundesland in Deutschland, das Abwasseruntersuchungen mit einem Survey (Beobachtung) macht“, sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Damit stellt sich Rheinland-Pfalz zugleich für mögliche künftige Pandemien auf.“