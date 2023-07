Land fördert Einrichtung von Hebammenkreißsälen

Mainz (dpa/lrs) - . Rheinland-Pfalz möchte das Angebot an Hebammenkreißsälen in Geburtskliniken ausbauen und fördert deren Einrichtung mit jeweils bis zu 30.000 Euro. Ab sofort bestehe die Möglichkeit, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Berechtigt seien Krankenhäuser in öffentlicher, freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft, die eine geburtshilfliche Abteilung haben. Die Landesbehörde priorisiere und entscheide dann, welche Geburtsklinik die Förderung erhalte.