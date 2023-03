Land gibt mehr: Krankenhausgesellschaft übt dennoch Kritik

Für die Förderung von Ausbildungsstätten werden 8,9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, sie werden gemäß der Zahl der besetzten Ausbildungsplätze in der Pflege oder Physiotherapie pauschal ausgezahlt. Größere Neubauten entstehen am Klinikum Idar-Oberstein und an der Asklepios Südpfalzklinik in Kandel, hierfür stehen laut Ministerium jeweils 5 Millionen Euro bereit.