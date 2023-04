Land hilft Hochschulen bei Energiekosten

Nicht nur wegen der Energiekrise, auch wegen der Landesvorgabe, dass öffentliche Einrichtungen möglichst 15 Prozent an Energie einsparen sollen, haben sich die Hochschulen in den vergangenen Jahren mit ihren Verbräuchen beschäftigt. Beim Energieverbrauch für die Wärmeerzeugung habe sich herausgestellt, dass sich das Ziel durchaus erreichen lasse, sagte Jäckel. Schwieriger sei das beim Stromverbrauch: Dieser sei sogar in Zeiten wie den Weihnachtsferien, wenn eine Uni eigentlich im Ruhezustand sei, noch recht hoch. In Trier habe sich unter anderem in der Mensa ein etwas energiesparenderes Kochen als sinnvolle Maßnahme erwiesen.