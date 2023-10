Land treibt Digitalisierung voran: Strategie bis 2030

Die Strategie bestehe aus vier Handlungsfeldern: So geht es zum einen darum, die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft zu fördern und digitale Transformation in Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit zu unterstützen. Außerdem sollen digitale Chanchen für den Klima- und Umweltschutz genutzt und die Zukunftsfähigkeit des Staats sichergestellt werden.