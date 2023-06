Land und Luftwaffe informieren über Übung „Air Defender“

Mainz (dpa/lrs) - . Über die Auswirkungen der Luftwaffen-Übung „Air Defender 2023“ auf Rheinland-Pfalz werden an diesem Montag (12.00 Uhr) Innenminister Michael Ebling (SPD) und Brigadegeneral Frank Gräfe als Abteilungsleiter Einsatz der Luftwaffe informieren. Der Schwerpunkt der großangelegten internationalen Übung liege zwar in Norddeutschland, Rheinland-Pfalz sei aber mit dem US-Stützpunkt Spangdahlem in der Eifel und einem sogenannten Sonderluftraum namens „TRA Lauter“ für die Übung eingebunden, teilte das Innenministerium vorab mit.