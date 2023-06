Land unterstützt Ahr-Kommunen mit Personalkampagne

Mainz (dpa/lrs) - . Mit einer Kampagne zur Gewinnung von Fachkräften will das Land die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffenen Kommunen unterstützen. „Der Wiederaufbau im Ahrtal ist für die kommunalen Verwaltungen vor Ort eine immense Kraftanstrengung“, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz. „Vieles ist bereits erreicht, aber ein langer Weg liegt noch vor uns.“