Landesjugendbeirat rückt näher: Geschäftsstelle eingerichtet

Mainz (dpa/lrs) - . Die Schaffung eines Landesjugendbeirates in Rheinland-Pfalz ist ein Stück nähergerückt. Es gibt nun eine Geschäftsstelle für das Gremium, das einmal die Landesregierung in kinder- und jugendpolitischen Fragen beraten und selbst Themen aufgreifen soll. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle bei „medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik“, gefördert wird sie vom Jugendministerium, wie das Ministerium am Freitag in Mainz mitteilte.