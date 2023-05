Landesregierung hält kostenloses Schülerticket für zu teuer

Mainz (dpa/lrs) - . Ein von der CDU gefordertes kostenloses Deutschlandticket für alle Schüler und Schülerinnen in Rheinland-Pfalz ist nach Ansicht der Landesregierung nicht bezahlbar. „Der aktuelle Landeshaushalt ermöglicht das nicht“, sagte Staatssekretär Michael Hauer (Grüne) aus dem Klimaschutz- und Mobilitätsministerium während einer Landtagsdebatte am Donnerstag in Mainz. Die Kosten beliefen sich auf eine dreistellige Millionenhöhe.