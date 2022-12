Landesuntersuchungsamt warnt vor zwei Schlankheitsmitteln

Koblenz (dpa/lrs) - . Das Landesuntersuchungsamt (LUA) warnt vor den Schlankheitsmitteln „Burn and Slim“ sowie „Fat Blaster 3x extra“. Die Kapseln beider Produkte enthielten die nicht deklarierten gesundheitsschädlichen Wirkstoffe Sibutramin und Phenolphthalein, teilte die Behörde am Donnerstag in Koblenz mit.