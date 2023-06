Landtag streitet über Waldbrand-Schutz

Der in der CDU-Fraktion für Katastrophenschutz zuständige Abgeordnete Dennis Junk kritisierte in der Debatte am Mittwoch, es fehle Feuerwehren etwa an Ausstattung sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Feuerwehrleute. Es brauche etwa mehr geländegängige Einsatzfahrzeuge, sagte Junk. Der Waldbrand zwischen Pirmasens und Rodalben sei glücklicherweise von Einsatzkräften schnell Kontrolle gebracht worden. Es sei aber fraglich, ob die Situation unter Kontrolle zu bringen sei, wenn 200 bis 300 Hektar an Flächen brennen würden.