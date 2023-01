Landtag sucht nach Auswegen aus dem Fachkräftemangel

Mainz (dpa/lrs) - . Mit einer aktuellen Debatte zum Fachkräftemangel hat der Landtag Rheinland-Pfalz seine parlamentarische Arbeit in diesem Jahr eröffnet. Inzwischen kenne jeder Situationen aus dem Alltag, dass Geschäfte oder Restaurants aus Personalmangel nicht mehr umfassend geöffnet seien, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Mittwoch in Mainz. Ohne rechtzeitige Gegenmaßnahmen seien die Auswirkungen erst in 15 bis 20 Jahren mit voller Wucht zu spüren. Als Hauptursache nannte sie die demografische Entwicklung.