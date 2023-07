Landtagsausschüsse debattieren über Kostenübernahme

Michael Frisch von der AfD-Fraktion vermisste ein Argument der Landesregierung gegen die volle Kostenübernahme. Cornelia Willius-Senzer von der FDP nannte die Flüchtlingsaufnahme eine „Herkulesaufgabe“, „die wir nur gemeinsam bewältigen können“. Die gesamten 121,6 Millionen Euro vom Bund würden ja an die Kommunen weitergeleitet und dafür das Landesgesetz geändert. Und die Bundesmittel, bei denen das in der Vergangenheit nicht so gewesen sei, seien wie in anderen Bundesländern - auch unter CDU-Regierungen - etwa den Aufnahmeeinrichtungen des Landes zugute gekommen.