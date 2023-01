Lange Straßensperrung in Trier wegen Sprengstoffverdachts

Trier (dpa/lrs) - . Ein Sprengstoffverdacht bei einer Verkehrskontrolle hat am Donnerstagabend in Trier eine stundenlange Straßensperrung verursacht. Zunächst hatten Beamte im Stadtteil Ruwer einen 43 Jahre alten Autofahrer kontrolliert, der keinen Führerschein besaß, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann zeigte demnach Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. In seinem Auto fand die Polizei ein nicht funktionierendes Gewehr, mehrere Messer und Gegenstände, die als sprengstoffverdächtig eingestuft wurden. Deswegen kam es zu einer Sperrung, bis die gerufenen Sprengstoffexperten Entwarnung gaben. Der Autofahrer wurde aufgrund seines Ausnahmezustandes in die Psychiatrie eingewiesen. Gegen ihn wird nun ermittelt.