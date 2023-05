Last fällt ab: Logen-Gast Glasner genießt Frankfurter Sieg

Anstelle des Chefs stand am Samstag sein Assistent Michael Angerschmid an der Seitenlinie. Ausgerechnet in dieser Situation endeten zehn sieglose Bundesliga-Spiele für die Hessen. „Es war ein toller Auftritt. Gratulation an die Spieler, wie sie mit der ganzen Situation umgegangen sind. Wir freuen uns richtig“, sagte Glasner, der auch seinem Trainerteam um Angerschmid explizit gratulierte. Vor den Medien sprach der Chefcoach dann wieder selbst, er wirkte nach verkündeter Entscheidung deutlich gelöster als in den vergangenen Wochen.