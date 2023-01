Lasterfahrer wegen ausstehenden Haftbefehls festgenommen

Lünebach (dpa/lrs) - . Ein 58 Jahre alter Lasterfahrer ist bei Lünebach wegen eines ausstehenden Haftbefehls festgenommen worden. Er hatte sich auf der L12 mit seinem Fahrzeug festgefahren. Der Lkw-Fahrer habe am Dienstagabend festgestellt, dass er sich verfahren habe und deswegen versucht, den Laster zu wenden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Dabei sei er mit der rechten Seite des Lkws von der Straße abgekommen und habe sich festgefahren, so dass der Auflieger quer auf der Straße gestanden habe.