Lastwagenfahrer mit knapp zwei Promille unterwegs

Mainz (dpa/lrs) - . Ein Lastwagenfahrer ist mit knapp zwei Promille Alkohol auf der Bundesstraße 9 bei Mainz unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 42-Jährige am Montagabend in Höhe des Stadtteils Laubenheim gestoppt, nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer auf ihn aufmerksam geworden war und die Polizei verständigt hatte. Den Angaben zufolge fuhr der Mann mit seinem Lastwagen samt Anhänger Schlangenlinien und kollidierte mit einer Leitplanke.