Lauter Knall schreckt Zeugen auf: Lastwagen brennt

Grafschaft (dpa/lrs) - . Aus noch unbekannten Gründen hat in der Nacht zu Sonntag ein Lastwagen im Landkreis Ahrweiler gebrannt. Ein Zeuge habe einen lauten Knall gehört und Feuerschein gesehen, sagte ein Sprecher der Polizei. Einsatzkräfte hätten dann zwischen den Ortsbezirken Eckendorf und Gelsdorf der Gemeinde Grafschaft den Lastwagen gefunden. Dieser war an einem Feldweg abgestellt. Das Fahrzeug stand bereits voll in Brand, man habe es gelöscht. Der Schaden beträgt 90.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.