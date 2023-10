Lautern mit Personalsorgen vor „Highlight“ gegen HSV

Kaiserslautern (dpa/lrs) – . Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern geht mit Personalsorgen in sein Heimspiel gegen den Hamburger SV. Trainer Dirk Schuster muss am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) auf seinen Top-Torjäger Ragnar Ache verzichten. Der 25-Jährige erlitt am vergangenen Spieltag einen Bänderriss. Afeez Aremu fällt wegen einer Verletzung im Oberschenkel aus. Tymoteusz Puchacz und Hendrick Zuck sind weiter angeschlagen und stehen voraussichtlich nicht zur Verfügung. Außerdem konnte Kapitän Jean Zimmer in dieser Woche krankheitsbedingt nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Bei ihm besteht aber noch Hoffnung auf einen Einsatz.