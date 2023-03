Leibniz-Zentrum für Archäologie eröffnet

Mainz (dpa/lrs) - . Nach rund siebenjähriger Bauzeit ist der Neubau des Leibniz-Zentrums für Archäologie in Mainz (Leiza) feierlich eröffnet worden. „Die Welt blickt auf Mainz“, sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) am Freitag vor zahlreichen geladenen Gästen. „Nicht nur heute, sondern ab jetzt noch viel genauer.“ Es handele sich um ein Forschungsmuseum, in dem nicht nur geforscht, sondern auch Wissen vermittelt werden. Ohne das Leiza würden in Zukunft viele Exponate, die weltweit gefunden werden, nicht erforscht werden, sagte Hoch. Die Einrichtung sei ein neuer und großartiger Baustein in der Forschungsarchitektur der Landeshauptstadt.