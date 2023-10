Leichthubschrauber-Absturz: Pilot vermisst

Glees (dpa/lrs) - . Nach dem Absturz eines zweisitzigen Leichthubschraubers über dem Laacher See bei Glees in der Vulkaneifel ist eine 33 Jahre alte Frau geborgen worden. Ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich, teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Montag mit. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.