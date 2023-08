Leifheit profitiert von Trend zu stromsparenden Produkten

Nassau (dpa/lrs) - . Der Haushaltswarenhersteller Leifheit hat vom Trend zu stromsparenden Produkten profitiert und im ersten Halbjahr dieses Jahres Umsatz sowie Gewinn gesteigert. Unter dem Strich stand ein Periodenergebnis von 2,6 Millionen Euro, doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum mit 1,3 Millionen, wie das Unternehmen in Nassau am Donnerstag mitteilte. Die Erlöse lagen in den ersten sechs Monaten 2023 bei 138,1 Millionen Euro nach 136,3 Millionen im ersten Halbjahr des Vorjahres - ein Plus von 1,3 Prozent. In Deutschland war das Umsatzplus mit 2,4 Prozent auf 61,6 Millionen Euro überdurchschnittlich.