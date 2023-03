Leitpfosten in Mosel geworfen: Polizei sucht Zeugen

Müden (dpa/lrs) - . Unbekannte haben im Landkreis Cochem-Zell an der Bundesstraße 416 die Leitpfosten auf einer Strecke von mehreren hundert Metern herausgerissen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag nahe Müden, wie die Polizei mittelte. „Da dies dem oder den Tätern noch nicht genügte, warf man zu allem Überfluss die Leitpfosten danach in die angrenzende Mosel“, hieß es. Die Polizei Cochem sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können.