LEIZA statt RGZM: Archäologie-Zentrum neu aufgestellt

Mainz (dpa/lrs) - . Längst beschäftigen sich die Mainzer Archäologen nicht nur mit Römern und Germanen - mit Beginn des Jahres hat das vor 170 Jahren gegründete Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) konsequenterweise auch seinen Namen geändert. Das Forschungsmuseum heißt jetzt Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA). Der neue Name markiere den Schritt in eine neue Epoche, die zudem durch ein neues Erscheinungsbild und Logo unterstrichen werde, teilte das Zentrum am Montag mit.