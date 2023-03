Letzte Generation: Heiligt der gute Zweck die Mittel?

Jakob Beyer ist einer der Sprecher der „Letzten Generation”. Er hat bereits an etlichen Aktionen der Gruppe teilgenommen, dafür auch schon im Gefängnis gesessen. Bevor er zur „Letzten Generation” stieß, engagierte sich Beyer bei „Fridays for Future”. Seine Ausbildung zum Zimmermann hat der 29 Jahre alte gebürtige Berliner inzwischen abgebrochen, um sich komplett dem Kampf gegen den Klimawandel zu widmen – derzeit lebt er als Vollzeit-Aktivist in einer WG in Leipzig.