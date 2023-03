Letzte Generation: „In einem Jahr nicht mehr notwendig”

Am Ende der von Tobias Goldbrunner und Dennis Rink moderierten Diskussion ging es um einen Blick in die nahe Zukunft. Danach gefragt, ob es die Letzte Generation in einem Jahr noch gebe, antwortete Beyer voller Optimismus: „Sie wird in einem Jahr nicht mehr notwendig sein, weil wir einen derart großen Druck gemacht haben, dass die Politik endlich ins Handeln gekommen ist.” Ebling antwortete auf die Frage, welche Forderungen der Letzten Generation in einem Jahr wohl erfüllt seien: „Wir werden in Rheinland-Pfalz zusätzliche Windräder und Photovoltaik-Anlagen gebaut haben.” Der Weg, den Klimawandel mit den Menschen gemeinsam zu bekämpfen, werde sich als der richtige erwiesen haben.