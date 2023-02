Letzte Generation kündigt weitere Aktionen an - Blockade in Mainz

Mainz (dpa/lrs) - . Zum dritten Mal in drei Monaten haben Klimaschutzaktivisten eine Hauptverkehrsstraße in Mainz blockiert. Drei Frauen und zwei Männer klebten sich am Dienstag bei Minusgraden mit einer Hand auf dem Asphalt fest. Eine Teilnehmerin kündigte weitere Störungen an: „Wir gehen viel mehr in regionale Aktionen, um eine größtmögliche Störung herbeizuführen.“ Die Letzte Generation fordert ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket im ÖPNV und einen Gesellschaftsrat für die Suche nach Wegen, um bis 2030 die Treibhausgasemissionen auf Null zu reduzieren.