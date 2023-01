Literaturpreis von Rheinland-Pfalz für Nino Haratischwili

In ihrer Laudatio beschrieb die ehemalige georgische Außenministerin Maia Panjikidze, wie sie das zuletzt erschienene Buch „Das mangelnde Licht“ von Nino Haratischwili ins Georgische übersetzte: „Ich lebte in diesem Buch, ich lebte mit diesem Buch, ich tauchte ein in sein Universum.“ Die Geschichte der Freundschaft von vier ganz unterschiedlichen Frauen erschien in Deutschland am 26. Februar vergangenen Jahres, zwei Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine.