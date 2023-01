LKA: Rund 300 europäische Haftbefehle ständig offen

Bei der Zielfahndung seien die Fallzahlen eher gering. Es seien aber so schon Täter in Asien und Südamerika „lokalisiert“ und gestellt worden. Nicht immer bedeute die „Lokalisierung“ eines Täters, dass er ergriffen werde, sagte der Experte. Wenn Flüchtige sich in Länder zurückzögen, mit denen es aus rechtlichen Gründen Hindernisse bei der Zusammenarbeit gebe, könnte es sein, dass die Fahndung bestehen bleibe, obwohl der Aufenthalt an sich bekannt sei.