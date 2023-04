Lkw hängt über Hafenbecken: Fahrer hat Schwächeanfall

Trier (dpa/lrs) - . Wegen eines Schwächeanfalls ist ein Lkw-Fahrer in Trier beinahe ins Hafenbecken gefahren. Der Mann fuhr am Donnerstag über die Kante der Beckenwand, so dass der vordere Teil des Sattelzugs frei über dem Wasser hing, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Der Fahrer hatte zuvor die Kontrolle über den mit einem Container beladenen Lkw verloren.