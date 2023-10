Lokomotive eines Arbeitszugs brannte

Unkel (dpa/lrs) - . In Unkel (Kreis Neuwied) hat am späten Sonntagabend die Lokomotive eines Arbeitszugs Feuer gefangen. Der Brand wurde gegen 21.40 Uhr gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe das Feuer rasch unter Kontrolle bringen können. Ersten Ermittlungen zufolge sei ein technischer Defekt die Ursache gewesen, die Untersuchungen dazu dauerten aber an. Die Feuerwehr warnte Anwohner vor starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. „Im Ausbreitungsbereich der Rauchwolke kann es auch zu Rußablagerungen kommen. Wir warnen daher vorsorglich vor möglichen Gesundheitsgefahren“, hieß es in der Warnung. Anwohner wurden aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden.