Lotto Rheinland-Pfalz macht etwas mehr Gewinn

In Rheinland-Pfalz konnten sich 2022 den Angaben zufolge neun Menschen über Millionengewinne freuen - exakt so viele wie 2021. Der größte Einzelgewinn im Land ging 2022 im November mit 4,8 Millionen Euro in der Lotterie Eurojackpot an einen Spieler aus der Südwestpfalz. Insgesamt seien 196,7 Millionen Euro an Kundinnen und Kunden ausgeschüttet worden (Vorjahr: 195,5 Mio.), die Zahl der Spielaufträge lag kaum verändert bei etwa 39 Millionen.