Lotto Rheinland-Pfalz wird 75: Leichtes Umsatzplus

Koblenz (dpa/lrs) - . Lotto Rheinland-Pfalz feiert im neuen Jahr 75. Geburtstag und blickt auf ein leichtes Umsatzplus 2022 zurück. Am 8. Juli 2023 steigt am Stammsitz in Koblenz zum Jubiläum ein „GlüXfest“ mit einem Tag der offenen Tür, wie die Glücksspielgesellschaft mitteilte. Ihr Umsatz legte 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 412,5 Millionen Euro zu.