Ludwigshafen: Stadtrat ringt um genehmigungsfähigen Haushalt

Ludwigshafen (dpa/lrs) – . Mit einer Mischung aus Einsparungen und Mehreinnahmen will der Stadtrat der hoch verschuldeten Kommune Ludwigshafen die Genehmigung des Haushalts 2023 durch die Landesaufsichtsbehörde erreichen. Die Fraktionen der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz rangen am Mittwoch unter anderem um eine mögliche Erhöhung der Vergnügungssteuer von 22 auf 25 Prozent und die Einführung einer Bettensteuer auf Hotelübernachtungen.