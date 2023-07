Ludwigshafen will im Juli mit Arbeiten an Brücke beginnen

Ludwigshafen (dpa) - . Rund 20.500 Kubikmeter Beton, 43 Pfeiler und 570 Tonnen Spannstahl: Ludwigshafen beginnt am 17. Juli mit den Arbeiten für den wichtigen Lückenschluss an der Hochstraße Süd. Die Verkehrsader ist von großer Bedeutung auch für Unternehmer und Pendler in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. „Für uns als Stadt ist es eine Mammutaufgabe und ein riesiger Kraftakt, dieses Vorhaben, das der gesamten Metropolregion, deren Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Industrie zugutekommt, überhaupt zu stemmen“, teilte Ludwigshafens Stadtkämmerer Andreas Schwarz am Montag mit.