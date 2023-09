Ludwigshafener Filmfestival ehrt Preisträger

Ludwigshafen (dpa) - . Das Ludwigshafener Filmfestival hat bei einer Gala auf der Parkinsel im Rhein seine diesjährigen Auszeichnungen verliehen. Der Filmkunstpreis werde in drei Kategorien vergeben, teilten die Veranstalter am Samstag in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit. Geehrt wurden „Sonne und Beton“ von David Wnendt (Film) und Lars Krause für „Die Unschärferelation der Liebe“ (Regie) sowie Alice Gruia für „Seid einfach, wie ihr seid“ (Drehbuch). Der Publikumspreis ging an „Wir haben einen Deal“ von Felicitas Korn.