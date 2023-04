Mädchen macht sich Sonntagfrüh auf den Weg zum Kindergarten

Idar-Oberstein (dpa) - . Ein fünfjähriges Mädchen hat sich in Idar-Oberstein am frühen Sonntagmorgen allein auf den Weg in den Kindergarten gemacht. Eine Frau habe das Kind in der Stadt gesehen und der Polizei übergeben, teilten die Beamten mit. Das Mädchen konnte weder seinen Wohnort noch vollständigen Namen nennen. Anhand des Vornamens hätten die Beamten die Adresse jedoch schnell herausgefunden und das Kind der verdutzten Mutter übergeben. Sie hatte das Verschwinden der Tochter gar nicht bemerkt. Die Mutter hatte noch geschlafen, als sich das Mädchen um fünf Uhr morgens ein Frühstück zubereitet habe und dann zum Kindergarten aufgebrochen sei. Wo sich dieser befindet, habe das Kind aber nicht wirklich gewusst.