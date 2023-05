Mädchen von Hund in Wade gebissen

Bobenheim-Roxheim (dpa/lrs) - . Ein Mädchen ist im Rhein-Pfalz-Kreis von einem frei laufenden Hund in die Wade gebissen worden. Die Wunde sei im Krankenhaus genäht worden, teilte die Polizei in Frankenthal am Donnerstag mit. Der Hund lief nach dem Vorfall am Montag in Bobenheim-Roxheim davon, sein Halter ist nicht bekannt. Laut Polizei hatte die Mutter der Siebenjährigen angegeben, das schwarze Tier sei plötzlich auf dem Fußweg gewesen und habe das Kind gebissen. Es habe keine Leine getragen, ein Halter sei nicht zu sehen gewesen.