Männer am Spieß: Deutschlands ältester Spießbratenclub

Trier (dpa) - . Mit einem Club, in dem sich alles um Spießbraten dreht, will eine Gruppe in Trier die deutsche Vereinsmeierei auf die Schippe nehmen. Jeden ersten Montag im Monat treffen sich gut 20 Männer, um ihrer Fleischeslust zu frönen - und das seit fast 120 Jahren schon. „Wir sind der älteste Spießbratenclub in Deutschland“, sagt Arno Milde als „Sippenvater“ des Clubs. Sinn und Zweck der „lockeren Runde“ sei es, „ein gutes Stück Fleisch zuzubereiten und mit einer leckeren Soße und etwas Brot zu servieren“.