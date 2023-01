Männer wegen Handels von CBD-haltigen Produkten angeklagt

Trier (dpa/lrs) - . Die Staatsanwaltschaft Trier hat in zwei Fällen Betreiber von „Head-Shops“ für Zubehör von Cannabis-Konsum wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angeklagt. Die Männer sollen in den Läden unter anderem in Trier und übers Internet CBD-haltige Substanzen verkauft haben, die einen geringen Anteil des berauschenden Wirkstoffs THC (Tetrahydrocannabinol) enthielten, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.