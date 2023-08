Mainz 05 mit Ach und Krach weiter: 1:0 in Elversberg

Spiesen-Elversberg (dpa) - . Mit Ach und Krach und ohne den gesperrten Trainer Bo Svensson an der Außenlinie hat der FSV Mainz 05 die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Rheinhessen gewannen am Samstag beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg mit 1:0 (0:0) genommen. Für das Tor des Tages sorgte Ludovic Ajorque (73. Minute) per Foulelfmeter. 2021 hatten die Mainzer erst im Elfmeterschießen beim damaligen Viertligisten gewinnen können.