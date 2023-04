Mainz 05 will in Wolfsburg Erfolgsserie ausbauen

Mainz (dpa/lrs) - . Nach zehn ungeschlagenen Spielen in der Fußball-Bundesliga will der FSV Mainz 05 auch beim VfL Wolfsburg punkten. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson könnte mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den direkten Konkurrenten im Kampf um einen Europacup-Startplatz auf fünf Punkte distanzieren. Nach dem 3:1-Coup am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern München hat Mainz in der Rückrunde inzwischen 25 Punkte geholt und damit zwei mehr als der Rekordmeister. Gegen Wolfsburg sahen die Nullfünfer zuletzt allerdings schlecht aus: In der Hinrunde gab es ein 0:3 und vor einem Jahr auswärts gar ein 0:5. Das war bis heute die höchste Niederlage unter Svensson.