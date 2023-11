Mainz mit Interimscoach Siewert gegen Leipzig

Mainz (dpa) - . Der FSV Mainz 05 wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die erste Bundesliga-Partie nach der Zeit von Bo Svensson bestreiten. Gegen Spitzenteam RB Leipzig wird Interimstrainer Jan Siewert an der Seitenlinie stehen. Der 41-Jährige hatte in der Saison 2020/21 schon einmal vor Amtsantritt des Dänen Svensson ein Spiel interimsmäßig übernommen. Damals gab es eine 2:5-Niederlage beim FC Bayern. Auch am zehnten Spieltag sind die 05er eher Außenseiter. Während sich der entthronte Pokalsieger Leipzig in den oberen Etagen der Tabelle bewegt, ist Mainz ohne einen Sieg aus den ersten neun Spielen auf dem letzten Platz.