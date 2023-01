Mainz-Stürmer Burkardt nicht im Trainingslager dabei

Marbella (dpa) - . Stürmer Jonathan Burkardt wird nicht mehr ins Trainingslager des FSV Mainz 05 nach Marbella nachreisen. „Er wird die Reha in München machen. Das war auch sein Wunsch“, sagte Trainer Bo Svensson nach der Übungseinheit des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag. Der deutsche U21-Kapitän war am Mittwoch zu Untersuchungen zu dem Arzt gefahren, der ihn Mitte Dezember am Knie operiert hatte.