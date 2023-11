Mainz vergibt Sonderpreis bei „FILMZ“-Festival

Der mit 2500 Euro dotierte Sonderpreis wurde auf Filme der Sektionen Dokumentarfilm, Langfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm aufgeteilt. Andreas Wolff erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Regie“ für den Dokumentarfilm „Metal Battle Girl“. Für das beste Szenenbild wurde Mona Cathleen Otterbach für ihre Arbeit im Langfilm „Franky Five Star“ ausgezeichnet. Jean-Pierre Meyer-Gehrke wurde für seinen Einsatz in dem Kurzfilm „Vom Stehen und Fallen“ in der Kategorie „Beste Kamera“ geehrt. 625 Euro Preisgeld erhielt Cooper Dillon für das beste Schauspiel im Film „Noahs Strophe“. Die jeweiligen Filme werden im Rahmen des Festivals ausgestrahlt.