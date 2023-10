Mainz vor Abstiegsduell: „Sehr, sehr wichtiges Spiel“

Auch die Bochumer sind in dieser Saison nach acht Spieltagen noch sieglos. Im Falle einer Niederlage würde der Rückstand der Mainzer auf den VfL bereits auf fünf Punkte anwachsen. „Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Was anderes zu sagen, wäre daneben“, sagte Svensson am Donnerstag: „Es ist allen uns sehr, sehr klar, was uns erwartet und dass wir ein Ergebnis liefern müssen.“ Der Mannschaft sei bewusst, in welcher Situation sie sei - und welches Spiel bevorstehe. „Ich glaube schon, dass meine Mannschaft sich sehr, sehr bewusst ist, was sie morgen zu tun hat. Ein Sieg wäre natürlich sehr gut.“