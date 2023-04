Mainz will Programmkinos retten und dafür Flächen kaufen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Stadt Mainz will die verbliebenen Programmkinos in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt erhalten und dafür auch Flächen erwerben. Man stehe kurz davor, an einem der bisherigen Standorte im Bleichenviertel, der den Besitzer gewechselt hatte, Flächen im Erdgeschoss für den Kinobetrieb zu erwerben, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Im Falle eines weiteren Gebäudes mit Kinobetrieb ganz in der Nähe seien Gespräche mit der dortigen Eigentümergemeinschaft zu einem geplanten Kauf aufgenommen worden.