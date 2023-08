Mainz zittert sich in die nächste Pokalrunde

Der Siegtreffer in Elversberg markierte der französische Stürmer Ludovic Ajorque per Foulelfmeter (73. Minute), nachdem eine Reihe von Tormöglichkeiten vergeben wurden. Als zehn Minuten später der Elversberger Manuel Feil Gelb-Rot sah, ließ die Spannkraft der Mainzer nach und der Gastgeber hätte in Unterzahl um ein Haar in der 89. Minute den Ausgleich erzielt - und womöglich die Verlängerung noch erreicht: Paul Stock schoss den Ball erst an den Pfosten und traf im Nachschuss dann das leere Mainzer Tor nicht.