Mainz zum Bundesliga-Start zu Union Berlin: Derby folgt

Am 3. Spieltag (18. bis 20. August) steigt im Fritz-Walter-Stadion von Kaiserslautern das Derby zwischen dem FCK und Elversberg. Der HSV gastiert am 6. Spieltag (15. bis 17. September) in der URSAPharm Arena in Spiesen-Elversberg und am 11. Spieltag (27. bis 29. Spieltag) beim FCK.