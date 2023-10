Mainzer Coach Svensson schließt Rücktritt „komplett“ aus

Mainz (dpa) - . Trotz wiederholter Selbstkritik denkt Bo Svensson als Trainer des Bundesliga-Schlusslichts FSV Mainz 05 nicht an einen Rücktritt. „Das ist jetzt komplett ausgeschlossen. Ich finde, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ist bei mir nicht angebracht“, sagte der 44 Jahre alte Däne vor dem DFB-Pokal-Zweitrundenspiel der Rheinhessen bei Hertha BSC am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky). „Ich bin hier und ich will unbedingt, dass wir wieder erfolgreich sind“, ergänzte Svensson bei der Pressekonferenz am Montag.